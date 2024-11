Essen: 31-jähriger Mann sticht auf seinen Cousin ein - Mordkommission eingerichtet - Zeugenaufruf

45141 E.-Nordviertel:

Am Montagmorgen (18. November) stach ein 31-jähriger Mann aus Düren an der Lützowstraße Ecke Am Freistein mit einem Messer auf seinen 36-jährigen Cousin ein. Dem Essener gelang es den Angreifer zu überwältigen und festzuhalten. Der Mann aus Düren wurde vorläufig festgenommen. Der 36-Jährige wurde bei dem Angriff schwer verletzt. Die Polizei Essen hat eine Mordkommission eingerichtet und sucht Zeugen der Tat.

Gegen 9 Uhr waren die beiden Männer gemeinsam auf dem Weg zu einem Frühstücksrestaurant, als der 31-Jährige mit afghanischer Staatsangehörigkeit unvermittelt ein Messer zog und auf den Essener einstach. Dem 36-Jährigen gelang es den angreifenden Cousin im Rahmen der Auseinandersetzung zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Der 36-Jährige (ebenfalls afghanische Staatsangehörigkeit) wurde bei dem Angriff schwer verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Es bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr.

Der 31-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen und wird heute auf Antrag der StA Essen einem Haftrichter vorgeführt.

Laut Aussage des Esseners gab es Passanten, die den Angriff beobachtet haben, sich aber vor Eintreffen der Polizei entfernten. Die Polizei bittet insbesondere diese Zeugen, sich bei der Polizei zu melden. Kontaktieren Sie uns dazu telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /ruh

