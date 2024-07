Essen: 30-Jähriger von Unbekanntem ausgeraubt - Zeugen gesucht

45276 E.-Steele: In der Nacht zu dem heutigen Sonntag (07. Juli) forderte ein unbekannter Mann einen 30-Jährigen am Hünninghausenweg auf, seinen Goldring auszuhändigen. Der 30-Jährige gab statt des Ringes sein Portemonnaie heraus. Die Polizei sucht Zeugen.

Heute Nacht gegen 00:50 Uhr lief der 30-jährige Essener von dem S-Bahnhof in Steele in Richtung Grendplatz, wo er auf einen unbekannten Mann stieß. Der Unbekannte hatte den Essener nach einer Zigarette gefragt, die er ihm gab. Doch als sich der Essener weiter auf den Heimweg machte, lief ihm der unbekannte Mann bis zur Wohnanschrift hinterher. Der unbekannte Tatverdächtige hielt plötzlich eine Hand bedrohlich unter seinen Pullover, als könne er zu einer Pistole greifen und forderte den 30-Jährigen auf, seinen Goldring abzugeben. Der Essener zögerte kurz und gab anstelle des Ringes sein Portemonnaie heraus. Der Tatverdächtige entnahm eine Debitkarte und gab das Portemonnaie zurück. Der 30-Jährige betrat kurzerhand den Hausflur seines Wohnhauses und schloss die Haustür hinter sich, bevor der Tatverdächtige in unbekannte Richtung flüchtete.

Der Tatverdächtige wird beschrieben als 1,68 bis 1,72 m groß, 20 bis 30 Jahre alt, schlank mit dunkelblonden/braunen Haaren und einem südeuropäischen Erscheinungsbild. Er sei mit einem grauen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose gekleidet gewesen. Er sprach deutsch mit einem Akzent.

Wenn Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, nehmen Sie bitte per Mail über hinweise.essen@polizei.nrw.de Kontakt zur Polizei Essen auf oder melden sich telefonisch unter 0201/829-0 bei uns./ ViV

