Essen: 30-Jähriger verursacht mehrere Verkehrsunfälle und leistet anschließend Widerstand

Mülheim an der Ruhr: Mercedes GLC nach Einbruch entwendet -

Polizeimeldungen Essen (ots) - 45481 MH-Saarn: In der Nacht von Samstag (12. November) auf Sonntag (13. November) brach ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus an der Helene-Weigel-Straße ein.