Essen: 30-Jähriger verstirbt nach Auseinandersetzung - Mordkommission eingerichtet

Der 30-Jährige wurde umgehend von Rettungskräften betreut und in ein Krankenhaus gebracht, indem er heute Morgen (2. März) verstarb. Kurz nach der Tat meldeten sich zwei Personen bei der Polizei und gaben an, bei der Auseinandersetzung anwesend gewesen zu sein. Die beiden Essener (28 /29) mit deutscher Staatsangehörigkeit wurden vorläufig festgenommen. Der 28-Jährige wurde inzwischen entlassen. Die Staatsanwaltschaft Essen stellte einen Antrag auf Untersuchungshaft bei dem zuständigen Amtsgericht gegen den 29-Jährigen wegen Totschlags. Der Haftbefehl wurde antragsgemäß erlassen und der Mann einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.