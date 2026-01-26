Essen: 30-jähriger Sascha F. vermisst - 1. Folgemeldung - RÜCKNAHME DER FOTOFAHNDUNG

45326 E.- Altenessen-Süd: Seit dem 7. Januar wurde der 30-jährige Sascha F. vermisst.
Der junge Mann kehrte eigenständig und wohlbehalten zurück.
Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise. Gleichzeitig bitten wir um Löschung des veröffentlichten Fotos./SyC
