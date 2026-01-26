Anzeige
Essen: 30-jähriger Sascha F. vermisst - 1. Folgemeldung - RÜCKNAHME DER FOTOFAHNDUNG
Essen: 30-jähriger Sascha F. vermisst - 1. Folgemeldung - RÜCKNAHME DER FOTOFAHNDUNG

Essen (ots) -

Veröffentlicht: Montag, 26.01.2026 12:10

45326 E.- Altenessen-Süd: Seit dem 7. Januar wurde der 30-jährige Sascha F. vermisst.

Der junge Mann kehrte eigenständig und wohlbehalten zurück.

Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise. Gleichzeitig bitten wir um Löschung des veröffentlichten Fotos./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

