Essen: 30-Jähriger bei Kollision mit Lichtmast verletzt - Zeugen gesucht

Nach Angaben des 30-Jährigen soll ihm kurz vor der Einmündung zur Langestraße ein unbekanntes Fahrzeug auf der falschen Seite der Fahrbahn entgegengekommen sein. Bei dem Ausweichmanöver nach links sei er von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend sei der unbekannte Unfallverursacher in vom Unfallort geflüchtet.