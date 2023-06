Essen: 30-Jährige bei Auseinandersetzung verletzt

45143 E-Altendorf: Am Sonntagnachmittag (11. Juni) musste eine 30-Jährige nach einer Auseinandersetzung auf der Ehrenzeller Straße leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Mehrere Personen flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei. Die Beamten stellten Schlagwerkzeuge sicher.

Um 17:56 Uhr meldeten Zeugen dem Notruf der Polizei eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten an der Kreuzung Ehrenzeller Straße / Haskenstraße, bei der auch Schlagwaffen eingesetzt worden sein sollen. Bereits vor dem Eintreffen der Polizei waren mehrere Personen mit Fahrzeugen vom Einsatzort geflüchtet.

Die erste Streifenwagenbesatzung traf am Einsatzort auf eine verletzte Frau. Die 30-jährige Essenerin mit rumänischer Staatsangehörigkeit wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Noch am Sonntagabend konnte sie nach einer ambulanten Behandlung entlassen werden.

Bis in die Abendstunden fahndeten Einsatzkräfte umfangreich nach den flüchtigen Personen, nahmen Zeugenaussagen auf und stellten insgesamt fünf mögliche Schlagwerkzeuge sicher. Darunter befanden sich unter anderem mehrere Metallstangen, die die Beamten in geparkten Fahrzeugen und auf der Straße fanden.

Nach ersten Zeugenaussagen könnte ein Streit zwischen zwei Frauen eskaliert sein, woraufhin eine der Frauen mit einem Gegenstand auf ihre Kontrahentin einschlug. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen einer gefährlichen Körperverletzung aufgenommen./Wrk

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell