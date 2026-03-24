Essen: 29-Jähriger wird ausgeraubt und mit Stichwaffe verletzt - Zeugenaufruf

Gegen 21:45 Uhr hielt sich der 29-jährige Mann aus Gießen an der Kreuzung Dresdener Straße / Leipziger Straße auf, als er von einer bislang unbekannten Anzahl männlicher Personen angegriffen wurde. Einer der Männer verletzte ihn mit einer Stichwaffe am Unterkörper und flüchtete daraufhin mit den anderen Tätern in unbekannte Richtung. Anschließend fiel dem jungen Mann auf, dass die Täter ihm während des Angriffs sein Handy entrissen und Bargeld entwendet hatten.