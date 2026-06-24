Essen: 29-Jähriger nach Streitigkeiten mit Stichwaffe verletzt - Polizei sucht Zeugen

Nach eigenen Angaben war der 29-Jährige gegen 20:30 Uhr zu Fuß auf der Fahrradtrasse unterwegs, als er von einem unbekannten Mann nach Kleingeld gefragt wurde. Der Bottroper habe dem Mann daraufhin erklärt, dass er ihm kein Geld geben werde, ihm jedoch etwas zu essen kaufen könne. Als der Unbekannte erneut auf einer Geldspende bestanden habe, habe der 29-Jährige dies abgelehnt. Daraufhin soll der Mann unvermittelt auf den Bottroper zugegangen sein und ihn mit einer Stichwaffe verletzt haben. Anschließend sei der Tatverdächtige zu Fuß in Richtung Rüttenscheider Straße geflüchtet. Der Verletzte lief daraufhin in ein Krankenhaus und wurde dort stationär aufgenommen.