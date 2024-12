Essen: 29-Jähriger nach Streit in Wohnung lebensgefährlich verletzt - Mordkommission ermittelt - 1. Folgemeldung

45147 E-Holsterhausen: Am Samstagabend (30. November) erlitt ein 29-Jähriger während eines Streits in einer Wohnung an der Cranachstraße lebensgefährliche Verletzungen. Eine 26-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen und eine Mordkommission eingerichtet.

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/29-jaehriger-nach-streit-in-wohnung-lebensgefaehrlich-verletzt

Der 29-Jährige verstarb am Montagmorgen auf Grund seiner Verletzungen im Krankenhaus.

Die Tatverdächtige befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Der 26-Jährigen wird Totschlag vorgeworfen.

Die genauen Hintergründe der Tat sind weiterhin Teil der Ermittlungen. /hey

