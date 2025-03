Essen: 29-Jähriger bei fingiertem Autokauf ausgeraubt - Zeugen gesucht

45141 E.-Nordviertel:

Am Sonntagabend (23. März) wurde ein 29-Jähriger aus Moers bei einem fingierten Autokauf am Reckhammerweg von zwei Unbekannten mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt. Anschließend flüchteten die beiden mit der Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 19:00 Uhr war der 29-Jährige in Begleitung eines Freundes am Reckhammerweg (zwischen Schlenhofstraße und Tiegelstraße) mit einem Unbekannten verabredet, um einen PKW zu kaufen. Der angebliche Verkäufer erschien in Begleitung eines Komplizen und ließ sich den Umschlag mit der fünfstelligen Kaufsumme in bar zeigen. Plötzlich zog der Unbekannte eine Waffe, bedrohte den Käufer und dessen Begleiter und flüchtete mit dem Bargeld fußläufig in Richtung Universitätsgelände. Sein Komplize verschwand in Richtung Hans-Böckler-Straße. Der 29-Jährige und sein Begleiter blieben unverletzt.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Angaben zu den beiden flüchtigen Tatverdächtigen machen können. Diese wurden laut Zeugen wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1 (mit Schusswaffe):

- Männlich - Ca. 18-20 Jahre alt - Ca. 1,85 m groß - Schlanke, sportliche Figur - Dunkle, lockige Haare - Trug eine schwarze Jacke, eine Jeans, weiße Schuhe und ein Basecap - Soll Arabisch gesprochen haben

Tatverdächtiger 2:

- Männlich - Ca. 18-20 Jahre alt - Ca. 1,70 m groß - Dünne Statur - Trug ein Basecap - Soll Arabisch gesprochen haben

Wenn Sie Hinweise zu den gesuchten Personen geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell