Essen: 28-Jähriger entzieht sich Verkehrskontrolle und kollidiert mit Streifenwagen

45326: E.-Altenessen: Eine Verkehrskontrolle endete am Mittwochabend (28. Februar) in einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Polizeibeamte leicht und der Fahrzeugführer des geflüchteten Fahrzeuges (m/polnisch) schwer verletzten.

Gestern Abend gegen 20 Uhr fiel den Beamten einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Altenessen ein Audi auf, welcher ohne eingeschaltetes Licht die Zollvereinstraße/ Stauder Straße befuhr. Die Beamten setzten die Anhaltezeichen des Streifenwagens ein, welche der 28-jährige Fahrzeugführer missachtete und mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Altenessen flüchtete. Der Streifenwagen nahm daraufhin die Verfolgung auf.

Der 28-Jährige überfuhr bei Rotlicht mehrere Kreuzungen und versuchte teilweise seine Flucht vor der Polizei über die Gegenfahrbahn fortzusetzen.

Auf Höhe der Altenessener Straße/Hövelstraße kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Audi und einem Streifenwagen der Polizei Essen. Durch den Zusammenstoß verletzten sich drei Beteiligte. Die beiden Polizeibeamten und der 28-jährige Audifahrer wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizisten konnten nach einer ambulanten Behandlung leicht verletzt entlassen werden, der Audifahrer blieb schwer verletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden zur weiteren Auswertung sichergestellt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Spurensicherung durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Essen wurde die Altenessener Straße in beide Richtungen für mehrere Stunden gesperrt.

In dem Audi konnten die Beamten eine Druckverschlusstüte, vermutlich mit Betäubungsmitteln, sowie mehrere geleerte Alkoholflaschen vorfinden. Dem Fahrer wurden zur Feststellung, ob er unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stand, Blutproben entnommen. Derzeit ist unklar, ob er in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der 28-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Essen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen./VIV

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell