Essen: 28-Jährige Frau mit Stichverletzung aufgefunden - zwei Personen vorläufig festgenommen - Mordkommission

45307 E.-Kray: Gestern Abend (20. Februar) wurde eine 28-jährige Frau mit einer Stichverletzung am Schollenbroich aufgefunden. Die Frau verstarb vor Ort. Eine 44-jährige Frau und ein 42-jähriger Mann wurden festgenommen.

Gegen 22:50 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einer, mutmaßlich durch eine Stichwaffe verletzten Frau am Schollenbroich in Essen Kray. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen durch Feuerwehr und Polizei verstarb die Frau an der Örtlichkeit.

Am Tatort konnten eine 44-jährige Essenerin mit deutscher und marokkanischer Staatsangehörigkeit und ein 42-jähriger Essener mit deutscher Staatsangehörigkeit als Tatverdächtige festgestellt und vorläufig festgenommen werden.

Die Hintergründe der Tat sowie der Tathergang sind Teil der Ermittlungen./hey

