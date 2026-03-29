Essen: 27-Jähriger leistet Widerstand nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Gegen 1:40 Uhr fuhr ein 27-jähriger Essener mit einem Seat auf der Vogelheimer Straße in Fahrtrichtung Altenessener Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache bremste er kurz hinter der Einmündung Wildbannstraße ab. Ein hinter ihm fahrender 18-jähriger Essener in einem VW Golf bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf den Seat auf. Durch den Aufprall wurde der Seat gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum geschoben.