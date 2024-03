Essen: 27-Jähriger an Drogendepot erwischt

45141 E-Nordviertel:

Am Mittwochnachmittag (26.März, gegen 17:20 Uhr) führten Polizeibeamte eine Streifenfahrt in der "Kleine Stoppenberger Straße" durch, als sie einen verdächtigen Vorfall beobachten konnten. Ein 27-Jähriger Mann (algerischer Staatsangehörigkeit) wurde dabei beobachtet, wie er sich an einem Gebüsch aufhielt und mehrmals nach einer sich dort befindlichen Papiertüte griff.

Als die Beamten den Mann kontrollierten, hielt er bereits mutmaßliche Drogen in seinen Händen. Bei genauerer Durchsuchung der Papiertüte wurden ca. 75 Gramm weitere Betäubungsmittel wie Kokain, Ecstasy und Haschisch aufgefunden. Zudem befanden sich über 60 Tabletten eines verschreibungspflichtigen Medikaments (Pregabalin) darin.

Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen und die Drogen sichergestellt. Das Rauschgiftkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. /SiS

