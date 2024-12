Essen: 27-Jährige nach Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

45127 E.-Stadtkern: Gestern am späten Abend (12. Dezember) wurde eine 27-jährige Fußgängerin am Limbecker Platz/Frohnhauser Straße von einem PKW angefahren und dabei lebensgefährlich verletzt.

Der 56-jährige Fahrer eines schwarzen BMW fuhr gegen 22:00 Uhr auf der Hindenburgstraße in Richtung Berliner Patz. An der Kreuzung Limbecker Platz/Frohnhauser Straße/Ostfeldstraße stieß er mit der 27-jährigen Essenerin, welche die Straße überqueren wollte, zusammen. Die Frau wurde von der Motorhaube des BMW aufgeladen und anschließend heruntergeschleudert. Dabei wurde sie lebensgefährlich verletzt. Ein Notarzt versorgte die Frau zunächst vor Ort, bevor sie in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei sicherte die Spuren an der Unfallörtlichkeit. Diese musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Der BMW wurde sichergestellt. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell