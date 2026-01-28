Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Essen: 26-Jähriger aus Essen vermisst - 1. Folgemeldung - Fahndungsrücknahme
Teilen:

Essen: 26-Jähriger aus Essen vermisst - 1. Folgemeldung - Fahndungsrücknahme

Essen (ots) -

Veröffentlicht: Mittwoch, 28.01.2026 08:53

Anzeige

45147 E.-Holsterhausen: Seit dem 12. Januar wurde der 26-jährige Lucas O. aus Essen vermisst.

Anzeige

Der Vermisste wurde angetroffen und ist wohl auf.

Anzeige

Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Fahndung und bitten die Bilder des jungen Mannes zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /hey

Anzeige

Rückfragen bitte an:

Anzeige

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

Anzeige

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Anzeige

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Anzeige
Anzeige
Anzeige