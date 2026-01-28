Essen: 26-Jähriger aus Essen vermisst - 1. Folgemeldung - Fahndungsrücknahme

Anzeige
45147 E.-Holsterhausen: Seit dem 12. Januar wurde der 26-jährige Lucas O. aus Essen vermisst.
Der Vermisste wurde angetroffen und ist wohl auf.
Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Fahndung und bitten die Bilder des jungen Mannes zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /hey
