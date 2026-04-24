Essen: 25-Jährige stürzt nach Gefahrenbremsung im Bus - Zeugenaufruf

Gegen 9:30 Uhr saß die junge Frau in dem Linienbus 170 in Fahrtrichtung Steele, als der Bus auf Höhe der Haltestellte Borbeck plötzlich stark abgebremst wurde. Dabei fiel die 25-Jährige von ihrem Sitz und stieß gegen eine Haltestange. Nach Angaben des Busfahrers musste dieser die Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß mit einem vor ihm fahrenden Motorroller zu verhindern. Der Fahrer des Rollers habe zuvor unvermittelt und ohne erkennbaren Grund gebremst, sodass der Busfahrer selbst auch stark abbremsen musste. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle.