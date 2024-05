Essen: 24-Jähriger unter Vorhalt einer Schusswaffe ausgeraubt - Zeugen gesucht

45144 E.-Frohnhausen:

Am Samstagabend (25. Mai) wurde ein 24-Jähriger in der Niebuhrstraße von zwei Unbekannten unter Vorhalt einer Schusswaffe ausgeraubt. Der Essener wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21:30 Uhr war der 24-Jährige fußläufig in der Niebuhrstraße unterwegs. Auf Höhe der Möserstraße kamen ihm zwei Unbekannte entgegen. Als diese sich auf der Höhe des Esseners befanden, griff einer von ihnen den jungen Mann unvermittelt an, indem er ihn am Hals packte und würgte. Dessen Begleiter zog eine Schusswaffe und hielt sie dem 24-Jährigen an den Kopf. Daraufhin griffen die beiden in die Jacken- und Hosentaschen des jungen Mannes und raubten dessen Smartphone, Kopfhörer und Geldbörse. Bevor die beiden Unbekannten zu Fuß in Richtung Möserstraße flüchteten, sprühten sie dem Essener Pfefferspray ins Gesicht. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den beiden Unbekannten machen können. Diese wurden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1 (mit Schusswaffe):

- Männlich, ca. 1,75 m groß, schlanke Statur, afroamerikanisches Erscheinungsbild, Afro-Frisur, bekleidet mit einer blauen Jeans, trug eine silberne Waffe bei sich

Tatverdächtiger 2:

- Männlich, ca. 1,75 m groß, schlanke Statur, westeuropäisches Erscheinungsbild, kurze braune Haare, bekleidet mit einer blauen Jeans

Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

