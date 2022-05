Essen: 24-Jähriger greift Begleiter seiner Ex-Freundin an

45127 E-Stadtmitte:

Am 20. Mai beobachteten Einsatzkräfte der Einsatzhundertschaft gegen kurz vor 20 Uhr am Rande der Veranstaltung "Essen Original" eine verbale Auseinandersetzung zwischen einem 24-jährigen Essener und seiner 23-jährigen Ex-Freundin, die in Begleitung eines Mannes war.

Als die Polizisten sich vergewissern wollten, ob ihre Hilfe nötig sei, wies der 24-Jährige sie mit der Bemerkung "dass es nichts für die Polizei sei", ab. Daraufhin entfernte er sich einige Schritte gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin, um offenbar ein vertrauliches Gespräch mit ihr zu führen.

Plötzlich rief der Essener Drohungen in Richtung des Begleiters und rannte offensichtlich aggressiv auf ihn zu. Dabei hob er drohend einen Arm und griff den männlichen Begleiter an. Um den unmittelbaren Angriff zu verhindern, stieß ein Beamter den Angreifer zur Seite. Als dieser zu einer erneuten Attacke ansetzte und den Mann angriff, stieß er auch einen Beamten zur Seite. Ein weiterer Polizist verhinderte den Angriff durch einen Schlag ins Gesicht des Mannes.

Als die Personalien des 24-Jährigen zum Zwecke der Erstattung einer Strafanzeige festgestellt werden sollten, drehte sich dieser weg und wollte sich der Maßnahme offensichtlich durch Flucht entziehen.

Dies verhinderte ein Beamter, indem er den Flüchtigen am Arm ergriff. Der Verdächtige riss sich jedoch los. Schließlich gelang es den Polizisten den Mann festzuhalten.

Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Person zum Auffinden von Ausweispapieren sperrte sich der Mann derart, dass er zu Boden gerungen werden musste. Auch dort wehrte er sich gegen die Polizisten, denen es am Ende doch gelang, den Angreifer zu überwältigen.

Im Nachgang stellte sich heraus, dass die Polizei wegen einer häuslichen Gewalt gegen den 24-Jährigen ermittelt. Vor etwa zwei Wochen soll er dabei die 23-jährige ehemalige Lebensgefährtin attackiert haben.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der wegen einer Vielzahl von Gewaltdelikten polizeibekannte Deutsche in Gewahrsam genommen.

Aufgrund seines auffällig aggressiven Verhaltens führte man bei ihm einen Drogenschnelltest durch. Nachdem dieser positiv verlief, entnahm ihm ein Arzt zur Feststellung seiner Schuldfähigkeit Blutproben.

In den sozialen Medien veröffentlichte der 24-Jährige nun ein Video, in dem er den Vorwurf von unrechtmäßigen Maßnahmen der Polizei mit dem Vorwurf der "Polizeigewalt" (Anm.: unrechtmäßige) erhebt.

Die Ermittlungen dauern an.

