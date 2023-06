Essen: 24-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

45356 E.-Bochold: Am Montagmittag (19. Juni) kollidierte ein VW UP! mit einem Elektroscooter an der Kreuzung Friedrich-Lange-Straße / Bottroper Straße / Hövelstraße. Der 24-jährige E-Scooter-Fahrer wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 11 Uhr fuhr der 24-Jährige mit einem E-Scooter auf der Friedrich-Lange-Straße vermutlich in Fahrtrichtung Hövelstraße. Gleichzeitig fuhr eine 33-Jährige mit ihrem blauen VW UP! auf der Bottroper Straße und kreuzte somit die Fahrtrichtung des Duisburgers. Auf Höhe der Kreuzung kollidierten die Beiden aus bislang ungeklärter Ursache, sodass der 24-Jährige stürzte.

Der Duisburger verletzte sich bei dem Aufprall schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort musste er stationär aufgenommen werden. Die 33-jährige Oberhausenerin blieb zwar körperlich unverletzt, wurde jedoch zur ambulanten Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen des Unfalls. Wenn Sie den Vorfall wahrgenommen haben, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen. /RB

