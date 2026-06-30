Essen: 24-Jähriger bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen - Polizei sucht

Vor Ort machte ein 24-jähriger Algerier die Beamten auf sich aufmerksam und zeigte ihnen eine Stichverletzung. Nach aktuellen Erkenntnissen war es zuvor im Bereich der Treppen zur Schützenbahn zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Im weiteren Verlauf verlagerte sich das Geschehen bis in den Kreuzungsbereich Viehofer Straße / Kastanienallee / Rottstraße. Dabei sollen sich die Beteiligten unter anderem mit Brötchenkisten geschlagen haben. Im Verlauf der Auseinandersetzung erlitt der 24-Jährige eine Stichverletzung.