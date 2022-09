Essen: 23-Jähriger von Unbekanntem am Hauptbahnhof attackiert - Zeugenaufruf

45127 E-Stadtmitte:

Vergangenen Freitag (2. September) wurde ein 23-jähriger Mann am Essen Hauptbahnhof von einem Unbekannten angegriffen und verletzt.

Zwischen 18:30 Uhr und 19 Uhr hat sich der 23-Jährige an den Treppen neben dem DB Reisezentrum an der Südseite aufgehalten, als er von einem ihm unbekannten Mann nach Geld gefragt wurde. Nachdem er die Anfrage ablehnte, wurde er von dem Unbekannten zu Boden gestoßen und dort weiter geschlagen und getreten. Der 23-jährige Mann musste aufgrund seiner Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der Tatverdächtige soll laut Angaben des Geschädigten ca. 30 Jahre alt und 180 cm groß sein. Er wird als dunkelhäutig und mit möglicher afrikanischer Herkunft beschrieben. Er soll kurze dunkle Haare haben und Deutsch mit hörbarem Akzent sprechen. Er habe eine Jeans und ein weißes T-Shirt getragen.

Wenn Sie Zeuge der Auseinandersetzung wurden oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, melden Sie sich bitte unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen. /PaPe

