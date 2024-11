Essen: 23-Jähriger randaliert und verletzt Polizeibeamte - Ingewahrsamnahme

45307 E.-Kray: Am Samstagabend (9. November) randalierte ein 23-jähriger Deutscher an einem Vereinsheim auf der Wattenscheider Straße und verletzte mehrere Polizeibeamte. Der Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen.

Gegen 19:35 Uhr wurden die Beamten zu dem Vereinsheim gerufen, nachdem der Essener, der Gast der Feier war, randaliert und eine Fensterscheibe beschädigt hatte. Die Polizisten sprachen zunächst einen Platzverweis aus, dem der Mann jedoch nicht nachkam. Stattdessen wurde er aggressiv, beleidigte die Einsatzkräfte und griff sie tätlich an.

Der Tatverdächtige trat, schlug und spuckte wiederholt in Richtung der Beamten und versetzte einem von ihnen unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht. Der Widerstand konnte erst durch den Einsatz körperlicher Gewalt und der Fesselung von Armen und Beinen unter Kontrolle gebracht werden. Dabei wurden insgesamt drei Beamte leicht verletzt, einer musste seinen Dienst abbrechen.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann in Gewahrsam genommen und eine Blutprobe zur Überprüfung auf Alkohol und Drogen angeordnet. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen tätlichen Angriffs bzw. Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung. / RB

