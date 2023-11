Essen: 23-jähriger Mann wurde mit Glasflasche geschlagen und ausgeraubt - Zeugenaufruf

45127 E.-Innenstadt: In der vergangenen Nacht wurde ein 23-jähriger Mann (unbekannte Staatsangehörigkeit) durch eine ca. 10-köpfige Gruppe geschlagen und getreten. Durch mehrere Schläge mit einer Glasflasche verletzte ein 26-jähriger Mann (kenianisch) den 23-Jährigen.

Kurz nach Mitternacht kam es im Bereich eines Parkhauses an der Rathaus Galerie in der Essener Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen einer ca. 10-köpfigen Gruppe von Männern und einem 23-jährigen Mann. Ersten Angaben nach wurde der Verletzte erst mit einer Glasflasche geschlagen, dann mit Pfefferspray eingesprüht und danach, am Boden liegend, getreten und mit Fäusten geschlagen. Zuletzt wurden ihm alle Wertgegenstände geraubt. Der 23-jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt. Im Rahmen der Fahndung konnten zudem ein 27-jähriger Mann (guineisch) und ein 25-jähriger Mann (guineisch) angetroffen werden. Die anderen beteiligten Personen konnten unerkannt flüchten.

Die Polizei Essen sucht Zeugen der Tat. Sollten sie Angaben zu dieser Auseinandersetzung machen können, dann melden sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen. /JoSe

