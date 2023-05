Essen: 23-Jähriger leistet Widerstand bei Verkehrskontrolle und verletzt Polizisten

45144 E.-Frohnhausen: Gestern Nachmittag (1. Mai) kontrollierte die Polizei einen 23-jährigen Autofahrer, nachdem er durch aggressives Verhalten im Verkehr auffiel. Er leistete Widerstand und verletzte einen Polizisten leicht.

Gegen 16:40 Uhr fuhren die Beamten auf der Frohnhauser Straße und wechselten an der Kreuzung zur Onckenstraße den Fahrstreifen. Hinter dem Streifenwagen befand sich ein blauer Ford Mondeo, dessen Fahrer sich durch Hupen und Gestiken augenscheinlich über die Fahrweise der Polizisten beschwerte. Bei einer folgenden Verkehrskontrolle stieg der 23-jährige Fahrer (deutsch-türkisch) sofort aus und zeigte ein sich steigerndes hochaggressives Verhalten. Dabei beleidigte er die Polizisten, ballte die Fäuste und signalisierte den Beamten seine Gewaltbereitschaft. Zudem weigerte er sich, seinen Ausweis zu zeigen. Aufgrund der sich steigernden Aggression, legten die Polizisten dem 23-Jährigen Handschellen an. Dabei leistete er Widerstand und verletzte einen Polizisten leicht am Kopf.

Der aggressive Ford-Fahrer wurde daraufhin im Polizeipräsidium erkennungsdienstlich behandelt. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine. Ein Arzt entnahm dem jungen Mann daher eine Blutprobe.

Gegen den 23-Jährigen wird u.a. aufgrund des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie des Fahren unter Betäubungsmitteln ermittelt. /RB

