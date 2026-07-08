Essen: 23-Jähriger flüchtet vor Polizisten und wirft Drogentüte weg - Festnahme

Der Tatverdächtige hatte dies offensichtlich ebenfalls nicht vergessen, erkannte die zivilen Beamten und setzte zu Fuß zur Flucht an. Währenddessen warf er eine weiße Tüte zur Seite, was jedoch durch die Beamten beobachtet wurde. Nach kurzer Zeit konnten die Einsatzkräfte den Herner jedoch stoppen und festnehmen.