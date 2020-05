Essen: 23-Jähriger flieht vor Polizei - Beamte können Verdächtigen nach Verfolgungsfahrt stellen

Essen (ots) - 45355 E.-Borbeck: Ein 23-Jähriger Nissan-Fahrer versuchte am Samstagmorgen, 10. Mai, vor der Polizei zu fliehen. Gegen 2.20 Uhr wollte die Polizei auf der Straße Weidkamp den Nissan-Fahrer kontrollieren, als dieser plötzlich das Licht ausschaltete und trotz roter Ampel nach rechts in die Straße Leimgartsfeld abbog. Die Beamten schalteten Blaulicht und Martinshorn ein und folgten dem Wagen, der sodann auf die Straße Kuhlsmannsfeld abbog. Dort ließ der 23-Jährige das Auto stehen und floh zu Fuß weiter in Richtung Neustraße. Er setzte seine Flucht durch Gärten und über Garagendächer fort, bis er von einem weiteren Streifenteam in einem Garten an der Kappenbergstraße gestellt werden konnte. Während der Flucht hatte der 23-Jährige verschiedene Gegenstände weggeworfen, darunter einen Schlagring. Auf der Polizeiwache fiel ein Alkoholtest positiv aus. Außerdem ist der 23-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Den Nissan hatte er zudem unbefugt von einem Bekannten in Gebrauch genommen. Weil der 23-Jährige vor der Flucht seine Ex-Freundin bedroht haben soll und psychisch auffällig war, wurde er in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen wegen verschiedener Verkehrsdelikte, Verstoßes gegen das Waffengesetz und Bedrohung dauern an. /bw