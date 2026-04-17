Essen: 23-Jähriger bei Sturz mit E-Scooter schwer verletzt - Präventionshinweise

Gegen 0:45 Uhr alarmierte ein Zeuge den Rettungsdienst und die Polizei, nachdem er einen schwer verletzten Mann auf der Holsterhauser Straße in Höhe der Billrothstraße aufgefunden hatte. Der 23-jährige Essener lag beim Eintreffen der Rettungskräfte neben einem E-Scooter einer Mietfirma stark blutend auf der Fahrbahn. Die Rettungskräfte brachten den Verletzten umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus. Unter anderem aufgrund der starken Kopfverletzungen mussten die behandelnden Ärzte zwischenzeitig von einer Lebensgefahr ausgehen.