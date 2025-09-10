Essen: 23-Jähriger bei Date in Hotel attackiert - Fotofahndung

45127 E.-Stadtkern:

Am 1. Februar dieses Jahres bedrohten zwei Unbekannte einen 23-jährigen Essener in einem Hotel an der Hachestraße. Einer der Männer schlug ihm zudem in den Bauch. Die Polizei fahndet nun mit einem Foto nach dem Schläger.

Gegen 21:50 Uhr hatte sich der 23-Jährige in einem Hotel an der Hachestraße mit einer 21-jährigen Frau verabredet, die er zuvor auf einer Dating-Plattform kennengelernt hatte. Als er sein Date an der Zimmertür begrüßte, stellte er fest, dass die Frau in Begleitung zweier unbekannter Männer erschien.

Zwischen den Männern kam es zu einem Streit, in dessen Verlauf einer der Unbekannten dem Essener in den Bauch schlug. Anschließend verfolgten die beiden den 23-Jährigen und drohten ihm weitere Schläge an. Der junge Mann flüchtete in die Hotellobby und alarmierte die Polizei. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Eine Fahndung der Polizei blieb bislang erfolglos.

Daher sucht die Polizei nun mit einer Bildaufnahme nach dem Tatverdächtigen.

https://polizei.nrw/fahndung/179667

Der Essener beschrieb beide Männer als rund 1,80 - 1,90 Meter groß mit osteuropäischem Erscheinungsbild und sportlicher Statur. Beide sprachen akzentfreies Deutsch. Der Schläger hatte ein Tattoo mit Engelsflügeln am Hals.

Das Kriminalkommissariat 34 der Polizei Essen ermittelt wegen Körperverletzung. Die Ermittler bitten Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Mann machen können, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /ruh

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell