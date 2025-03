Essen: 23-Jährige flüchtet mit Audi vor der Polizei und fährt vor Hauswand

45127 E.-Westviertel: Gestern Morgen (9. März) flüchtete eine 23-jährige Audi-Fahrerin (deutsch) vor einer Polizeikontrolle und kollidierte nach kurzer Zeit mit einer Hauswand an der Helmut-Käutner-Straße.

Gegen 6:30 Uhr fiel einer Streifenwagen-Besatzung der rote Audi A1 auf, der von der Straße Westendhof nach rechts auf die Frohnhauser Straße abbiegen wollte. Weil die Fahrerin ohne Grund das Abbiegen hinauszögerte und die Fahrspur nicht halten konnte, wollten die Beamten den Wagen kontrollieren. Auf der Hans-Böckler-Straße gaben sie der Fahrerin deshalb Anhaltesignale. Diese beschleunigte jedoch stark, um sich der Kontrolle zu entziehen und bog in die Helmut-Käutner-Straße ab. Am Ende der Helmut-Käutner-Straße versuchte die Fahrerin, an der Einmündung Helmut-Käutner-Straße/Helmut-Käutner-Straße nach links abzubiegen. Aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit kollidierte sie stattdessen mit der Fassade eines Bürogebäudes.

Bei dem Aufprall wurde die 23-jährige Fahrerin ebenso wie der 22-jährige Beifahrer leicht verletzt. Ein weiterer Mitfahrer (m/20) wurde nicht verletzt.

Da der deutlich alkoholisierte Beifahrer die polizeilichen Maßnahmen während der Unfallaufnahme massiv störte und gegenüber den Beamten aggressiv auftrat, erhielt er einen Platzverweis. Als er diesem nicht folgte, sollte er gefesselt werden. Hierbei leistete er Widerstand. Gegen ihn wird nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Die beiden leicht Verletzten wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurden ihnen auch Blutproben entnommen.

Gegen die 22-jährige Fahrerin wird wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses ermittelt. Sie besitzt zudem keine Fahrerlaubnis. Der nicht mehr fahrtaugliche Audi wurde sichergestellt./SyC

