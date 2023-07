Essen: 22-Jähriger will zivilen Polizisten Drogen verkaufen - Festnahme

45127 E-Stadtkern: Am Freitagabend (14. Juli) bot ein 22-Jähriger zivilen Polizeibeamten Drogen zum Verkauf an. Nachdem sich die Beamten zu erkennen gaben, flüchtete er vor den Polizisten und leistete Widerstand gegen die Festnahme. Die Beamten stellten Drogen und Bargeld sicher und nahmen den 22-Jährigen vorläufig fest.

Gegen 21:30 Uhr liefen zwei zivil gekleidete Polizisten über die Kettwiger Straße. In Höhe der Straße 'Zwölfling' sprach ein junger Mann die beiden Kommissare an und bot ihnen Drogen zum Verkauf an. Hiernach gaben sich die Polizisten zu erkennen und zeigten ihre Dienstausweise. Sofort flüchtete der Mann vor den Beamten.

Die Polizisten konnten ihn jedoch einholen und überwältigen. Am Boden liegend sperrte er sich weiter gegen seine Festnahme, indem er die Arme losriss und sich wegdrehte. Schließlich gelang es den Beamten, ihr Gegenüber zu fesseln. Hierbei verletzten sich die beiden Polizisten leicht.

Bei der Festnahme fielen dem Mann mehrere Tütchen aus der Bauchtasche. Es handelt sich hierbei um über 20 Verkaufseinheiten von Cannabis, Kokain, Heroin und um mehrere Tabletten.

Auf der Polizeiwache konnten die Beamten die Identität des Mannes ermitteln. Es handelt sich um einen 22-Jährigen Herner mit guineischer Staatsangehörigkeit. Außerdem stellten sie die Drogen und einen dreistelligen Bargeldbetrag sicher.

Der 22-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen./Wrk

