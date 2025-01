Essen: 22-jährige Fußgängerin nach Kollision mit LKW schwer verletzt - Zeugen gesucht

45329 E.-Karnap:

Gestern Morgen (13. Januar) kollidierte ein LKW auf der Karnaper Straße mit einer 22-jährigen Fußgängerin. Die Essenerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Der 23-jährige LKW-Fahrer gab an, gegen 6:30 Uhr auf der Karnaper Straße in Fahrtrichtung Gelsenkirchen unterwegs gewesen zu sein. Die Passantin trat an der Ampel auf Höhe der Haltestelle "Alte Landstraße" auf die Fahrbahn, so dass es zur Kollision kam. Die 22-Jährige wurde am Unfallort von einem Notarzt behandelt und anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

