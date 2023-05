Essen: 21-jähriger Fußgänger nach Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

45239 E.-Werden: Gestern am späten Abend (16. Mai) wurde auf der Abteistraße ein 21-jähriger Essener von einem PKW erfasst und dabei schwer verletzt.

Ein 67-jähriger Volvo-Fahrer befuhr um kurz nach 23 Uhr die Abteistraße in Richtung Velbert, als ihm in Höhe Klemensborn der junge Mann vors Auto gelaufen sein soll. Der Volvo erfasste den 21-Jährigen und verletzte ihn dabei schwer. Ein zufällig vorbeilaufender Notfallsanitäter begann mit der Reanimation des jungen Mannes, bei dem kein fühlbarer Puls mehr vorhanden war. Kurze Zeit später konnte ein Notarzt die medizinische Versorgung des Mannes fortsetzen und ihn in ein Krankenhaus bringen.

Die Experten eines VU-Teams übernahmen die Aufnahme des Unfalls. Der Volvo wurde zur Beweissicherung sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat 2 sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise melden Sie bitte unter 0201/829-0./SyC

