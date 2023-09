Essen: 21-Jähriger durch Schlag ins Gesicht schwer verletzt - Fotofahndung

45130 E.-Rüttenscheid:

Am 29. April dieses Jahres wollten ein 21-Jähriger und seine 25-jährige Begleiterin gegen 3:30 Uhr gemeinsam eine Diskothek am Rüttenscheider Stern verlassen. In der Schlange an der Kasse standen zwei männliche Personen vor ihnen. Plötzlich drehte einer der beiden sich um und beleidigte sie. Er drohte, dass er vor dem Club auf sie warten würde. Nachdem der 21-Jährige an das Kasse gezahlt hatte, traf er vor dem Club tatsächlich auf den Unbekannten, der ihm unvermittelt ins Gesicht schlug. Danach rannten die beiden Unbekannten davon.

Der 21-Jährige begab sich schwer verletzt in ein Krankenhaus. Seine 25-jährige Begleiterin wurde durch den Schlag am Hinterkopf getroffen.

Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach dem Tatverdächtigen. Das Foto finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/114797

Wenn Sie Angaben zu der gesuchten Person machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

