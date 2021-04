Essen: 19-Jähriger wird von hinten auf Parkbank angegriffen und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Der 19-Jährige war mit seinem Bruder einkaufen. Als dieser noch weitere Erledigungen in einem Geschäft machen wollte, wartete der 19-Jährige auf der Parkbank im Westpark auf ihn. Plötzlich wurde er so stark von hinten angegriffen, dass er kurzzeitig sein Bewusstsein verlor. Als er wieder zu sich kam, bemerkte er, dass er seine Geldbörse nicht auffindbar war.

Der junge Mann wurde am Kopf verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang negativ. Deshalb sucht der Ermittler des Raubdezernats nun nach Zeugen, die den Überfall beobachtet haben oder eine verdächtige Person in Tatortnähe gesehen haben könnten.

Hinweise werden unter der 0201/829-0 entgegen genommen. /JH

