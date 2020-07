Essen: 19-Jähriger von drei Unbekannten überfallen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Essen (ots) - 45355 E.-Bochold: Ein 19-Jähriger wurde am Freitag, 10. Juli, auf der Trasse zwischen Altendorf und Borbeck von drei Unbekannten überfallen. Gegen 21.20 Uhr lief der 19-Jährige zusammen mit einer Zeugin aus Altendorf kommend in Richtung Borbeck, während hinter ihnen drei Unbekannte liefen. Kurz vor dem Abzweig zur Kampstraße, zog einer der Unbekannten einen Schlagstock, stellte sich vor den 19-Jährigen und forderte die Herausgabe von Wertgegenständen. Als der 19-Jährige sich weigerte, schlug der Unbekannte ihn mit dem Schlagstock gegen ein Bein und floh anschließend zusammen mit den anderen beiden Unbekannten über die Trasse zurück in Richtung Altendorf. Beute machten sie nicht. Der Unbekannte mit dem Schlagstock ist etwa 16 bis 17 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß und schlank. Er hat schwarze, lockige Haare und sah "südländisch" aus. Bekleidet war er mit einer blauen Trainingsjacke und einer schwarzen Jogginghose. Der zweite Unbekannte ist etwa zwölf Jahre alt, zirka 1,60 Meter groß und dick. Er hat braune, kurze Haare und sah ebenfalls "südländisch" aus. Er trug eine graue Trainingsjacke. Der Dritte ist etwa 16 bis 17 Jahre alt, zirka 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er ist dunkelhäutig und trug einen schwarzen Trainingsanzug. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Verdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat KK 31 zu melden. /bw