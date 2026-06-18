Essen: 19-Jähriger raubt Tageseinnahmen eines Supermarkts - Festnahme

Gegen 22 Uhr verließen die beiden Mitarbeiter mit einer Kasse einen zugehörigen Getränkemarkt und gingen über den Parkplatz in Richtung des Supermarkts. Plötzlich näherte sich ihnen von hinten ein Mann, der ein Messer in der Hand hielt. Als der Unbekannte versuchte die Kasse zu entreißen, kam es zu einer kurzen Auseinandersetzung, bei der die Kasse zu Boden fiel und aufsprang. Durch die Rangelei verletzte sich einer der Mitarbeiter leicht. Der Tatverdächtige griff mehrere Geldscheine vom Boden und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung eines Waldstücks zwischen der Pfeifferstraße und der Straße Im Natt.