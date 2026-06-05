Essen: 19-Jähriger kommt bei Trunkenheitsfahrt von der Fahrbahn ab und fährt in Hauswand

Gegen 21:40 Uhr fuhr der 19-Jährige mit seinem Opel auf der Rodenseelstraße in Richtung Kray. Nach ersten Erkenntnissen kam er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholeinflusses, auf Höhe der Lahnbeckstraße, nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er zunächst mit mehreren Straßenpollern und fuhr durch ein Gebüsch. Anschließend durchbrach er eine Terassenmauer sowie die Außenwand eines Mehrfamilienhauses. Durch die Wucht des Aufpralls entstand ein großes Loch in der Hauswand.