Essen: 19-Jähriger entzieht sich Verkehrskontrolle und verunfallt

45326 E.-Altenessen-Süd: Heute Morgen (9.Mai) entzog sich ein 19-Jähriger mit einem Smart einer Standkontrolle der Polizei. Nachdem er mit einem geparkten Auto verunfallte, flüchtete er zu Fuß in eine Kleingartenanlage. Nach intensiver Fahndung stellte er sich den Beamten.

Gegen 2 Uhr führte die Polizei eine Anhaltekontrolle an der Gladbecker Straße durch. Als ein schwarz-weißer Smart ForFour in die Kontrollstelle gewiesen wurde, fuhr der Fahrer rechts über den Gehweg und beschleunigte stark. Vermutlich um unerkannt zu entkommen, schaltete er zusätzlich die Lichter seines Fahrzeugs aus.

Kurze Zeit später verunfallte der Flüchtige mit einem geparkten Mercedes an der Nienhausenstraße und rannte zusammen mit seinem Beifahrer weg. Die Polizei leitete sofort umfassende Fahndungsmaßnahmen nach dem bis dahin Unbekannten ein. Um bei der Suche zu unterstützen, wurde ein Diensthund eingesetzt. Dieser nahm am Unfallort die Fährte auf und führte die Beamten in Richtung Westerdorfplatz. Eine dortige Kleingartenanlage wurde daraufhin umstellt und ein Polizeihubschrauber hinzugezogen.

Plötzlich sprach ein 50-jähriger Mann die Polizisten in der Umstellung an. Er telefoniere gerade mit seinem Sohn, der vor der Polizei geflohen sei. Er verstecke sich nun in einer Gartenlaube dieser Anlage. Die Beamten trafen daraufhin den 19-jährigen Deutschen zusammen mit seinem 20-jährigen Beifahrer an.

Der 19-jährige Essener gab die Tat zu. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der beschädigte Smart ForFour wurde zur Beweissicherung sichergestellt.

Ihn erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie der Straßenverkehrsgefährdung. Des Weiteren regten die Beamten die Überprüfung der Fahrtauglichkeit des 19-Jährigen bei der Fahrerlaubnisbehörde an. /RB

