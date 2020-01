Essen: 19-Jährige randaliert vor Disko, greift Türsteher an und leistet Widerstand - Türsteher und Polizistin leicht

Essen (ots) - 45143 E.-Westviertel: Am Samstag, 4. Januar, gegen 3.50 Uhr, wurde die Polizei zu einer Diskothek an der Frohnhauser Straße gerufen. Eine 19-Jährige randalierte in der Disko, sodass die alarmierte Polizei ihr einen Platzverweis erteilte. Nur kurze Zeit später kehrte die junge Frau jedoch zum Eingang der Disko zurück und randalierte weiter. Dabei schlug sie einen 24-jährigen Türsteher, seinen 28-jährigen Kollegen kratzte sie. Gemeinsam brachten die Türsteher die junge Frau zu Boden und alarmierten erneut die Polizisten, die sich noch in der Disko aufhielten. Die Beamten kehrten zum Eingang zurück und legten der 19-Jährigen Handfesseln an. Die Randaliererin sollte zur Polizeiwache gebracht werden, wogegen sie sich jedoch zur Wehr setzte. Sie versuchte mehrfach, eine Polizistin zu treten, zu beißen und zu bespucken. Auch in der Polizeiwache verhielt sich die junge Frau aus Kamen weiter unkooperativ. Nachdem ein Arzt die Gewahrsamsfähigkeit der offenbar alkoholisierten Frau festgestellt hatte, musste sie die restliche Nacht im Gewahrsam verbringen. Einer der Türsteher und eine Polizistin wurden leicht verletzt. /bw