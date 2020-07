Essen: 19 Autos beschädigt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Essen (ots) - 45133 E.-Bredeney: Ein oder mehrere Unbekannte haben in der Nacht von Samstag, 27. Juni, 20 Uhr, auf Sonntag, 28. Juni, 8.30 Uhr, in Bredeney fast 20 geparkte Autos beschädigt. Eine 31-Jährigte alarmierte am 28. Juni die Polizei, nachdem sie festgestellt hatte, dass ihr in der Einigkeitstraße geparktes Auto, sowie das nur wenige Meter weiter geparkte Auto ihrer Schwester zerkratzt worden waren. Als Polizisten sich weitere Autos in der Nähe ansahen, stellten sie fest, dass insgesamt 19 in den Straßen Einigkeitstraße, Frühlingstraße und Holunderweg abgestellte Wagen zerkratzt waren. Dabei handelte es sich überwiegend um neuere oder hochwertigere Autos. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise und bittet Zeugen, die in der Tatnacht Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 34 zu melden. /bw