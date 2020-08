Essen: 18-Jähriger weigert sich, im Einkaufszentrum Mund-/Nasenschutz zu tragen und leistet Widerstand

Essen: Frau bricht bei der Polizei zusammen und verstirbt

Polizeimeldungen Essen (ots) - 45127 E.- Stadtkern: Gestern Mittag (Montag, 24. August, 13 Uhr) erschien eine 48 Jahre alte Frau in Begleitung einer 58-Jährigen in der Polizeiwache am III.