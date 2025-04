Essen: 18-Jähriger übt sich vor den Augen der Polizei im "Driften" - BMW und Führerschein beschlagnahmt

45127 E.-Stadtkern: Gestern Nachmittag (5. April) fiel ein 18-Jähriger (syrisch) in einem grauen BMW 3er an der Ostfeldstraße durch riskante und laute Fahrmanöver auf - eine Streifenwagenbesatzung befand sich zufällig in der Nähe und konnte den Fahrer stellen.

Die Polizeibeamten nahmen gegen 16:45 Uhr einen Verkehrsunfall an einer Tankstelle an der Ostfeldstraße auf, als der graue BMW mit überhöhter Geschwindigkeit die Ostfeldstraße in Richtung Hindenburgstraße entlangfuhr und an der Frohnhauser Straße nach rechts abbog. Dort nutzte er offenbar die nächsten Gelegenheiten, um wiederholt nach rechts abzubiegen, denn nur wenig später tauchte er erneut mit quietschenden Reifen und aufheulendem Motor am Berliner Platz auf, um auf die Ostfeldstraße zu fahren. Durch riskante Fahrmanöver brach der Wagen nach links und rechts aus, so dass er über mehrere Fahrstreifen fuhr.

Da die Beamten damit rechneten, dass der BMW erneut seine Runde ziehen würde, saßen sie bereits startklar im Streifenwagen, als der Wagen tatsächlich auftauchte. Sie fuhren dem BMW hinterher und gaben dem Fahrer Anhaltesignale, auf welcher dieser sofort reagierte und an der Frohnhauser Straße hielt. Bei ihm handelt es sich um einen 18-jährigen Syrer. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine 19-jährige Frau.

Der BMW sowie der Führerschein des 18-Jährigen wurden beschlagnahmt. Gegen den jungen Mann wird wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens (Einzelrennen nach §315d StGB) ermittelt./SyC

