Essen: 18-Jähriger mischt Pulver in Getränk einer 17-Jährigen - Seien Sie aufmerksam

In der Nacht von Freitag auf Samstag lernte eine 17-Jährige einen 18-jährigen Deutsch-Algerier in einer Diskothek kennen. Man kam ins Gespräch und hat sich auch gut verstanden. Als sich der 18-Jährige unbeobachtet fühlte, öffnete er eine Hartkapsel und kippte ein Pulver in das Glas der 17-Jährigen.

Die junge Frau konnte die Handlung beobachten und stellte den Mann zur Rede. Sie wandte sich an die Security, welche den 18-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten drei Hartkapseln eines verschreibungspflichtigen Medikaments in seiner Unterhose.

Gegen ihn wird nun u.a. wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

So schützen Sie sich vor K.O.-Tropfen:

- Offene Getränke nicht unbeaufsichtigt lassen. - Keine offenen Getränke oder Speisen von Fremden annehmen. - Freudinnen sollten aufeinander achten und ihre Getränke nicht unbeobachtet lassen. - Höchste Vorsicht ist geboten, wenn es der Freundin plötzlich schlecht geht und Fremde sie aus dem Raum bringen wollen.

