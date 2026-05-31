Essen: 18-Jähriger flüchtet vor Verkehrskontrolle und verunfallt nach Verfolgungsfahrt

Nachdem der 18-Jährige unter anderem die A42 in Fahrtrichtung Dortmund befahren und diese an der Anschlussstelle Altenessen/Karnap wieder verlassen hatte, setzte er seine Flucht fort. Zwischenzeitlich versuchte er augenscheinlich das Fahrzeug anzuhalten und die Flucht zu Fuß fortzusetzen, setzte seine Fahrt jedoch immer wieder fort.