Essen: 18-Jährige mit E-Scooter weicht unbekanntem Fahrzeug aus und stürzt - Zeugen gesucht

45143 E.-Altendorf: Am Freitagmorgen (28. Februar) stürzte eine 18-Jährige mit ihrem E-Scooter auf der Straße In der Hagenbeck, als sie einem unbekannten Fahrzeug auswich. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 6 Uhr bog die Essenerin mit ihrem Elektroroller vom Röntgenplatz auf die Straße In der Hagenbeck ab und fuhr in Fahrtrichtung Nöggerathstraße. Dabei bemerkte sie einen unbekannten weißen Pkw, der ihr plötzlich gefährlich nahekam. Um eine Kollision zu vermeiden, wich sie auf den Gehweg aus und stürzte. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne zu helfen. Die 18-Jährige wurde leicht verletzt in einem Krankenhaus behandelt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug bzw. Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /RB

