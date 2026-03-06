Essen: 18-Jährige flüchten vor der Polizei und erhalten Potpourri an Strafanzeigen

Zurück in der Otto-Brenner-Straße hielt der Fahrer an und die beiden Insassen flüchteten zu Fuß. Mit Unterstützung des Polizeihubschraubers konnten die Einsatzkräfte das Duo stellen. Es handelt sich bei dem Fahrer um einen 18-Jährigen mit deutscher und serbischer Staatsangehörigkeit und bei dem Beifahrer um einen 18-Jährigen mit deutscher und philippinischer Staatsangehörigkeit. Beide sind wohnhaft in Essen. Bei seiner Festnahme leistete der Beifahrer Widerstand. Der 18-Jährige trat dabei nach den Beamten. Die Polizisten mussten ihn überwältigen und konnten ihn erst am Boden liegend fesseln. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt.