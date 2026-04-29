Essen: 17-Jähriger nach Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt - Mordkommission eingerichtet - Festnahme

45139 E.-Südostviertel: Am Montagabend (27. April) kam es in einem Mehrfamilienhaus auf der Goebenstraße nach einem Streit zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 19-jährigen Deutschen aus Uedem und einem 17-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus Bochum. In deren Verlauf verletzte der 19-Jährige den 17-Jährigen durch Messerstiche lebensgefährlich. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.