Essen: 17-Jähriger nach Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt - 1. Folgemeldung - 17-Jähriger verstorben

45139 E.-Südostviertel: Wie bereits berichtet, kam es am 27. April (Montag) zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus in der Goebenstraße, bei dem ein 17-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde. Siehe auch: https://essen.polizei.nrw/presse/17-jaehriger-nach-auseinandersetzung-lebensgefaehrlich-verletzt-mordkommission-eingerichtet-festnahme